Англия

Манчестер Юнайтед подписал новый спонсорский контракт.

Компания Tezos, базирующаяся в Нью-Йорке, будет выплачивать Манчестер Юнайтед 20 миллионов фунтов в год за размещение своей рекламы на тренировочной форме — сообщает Calcio e Finanza.

Это на 5 миллионов фунтов больше, чем платил за ту же услугу предыдущий спонсор Aon, контракт с которым истек 1 января.

Для сравнения, Милан получает от Emirates 10 миллионов в год за логотип на игровой (!) форме, а Интер — 16 миллионов от Socios также за рекламу на игровой (!) форме.

Опасения, что скандал с Гринвудом как-то скажется на спонсорах, не оправдались.