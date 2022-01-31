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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

На фоне неопределенности в вопросе будущего вингера Шахтера Евгения Коноплянки на нашем сайте вышел материал со следующим заголовком: "Евгений Коноплянка — конец футбольной карьеры?"

У атакующего полузащитника Аталанты Йосипа Иличича снова началась депрессия.

В чем причина? Одна из версий нашего читателя:

Пока у Иличича депрессия, его Аталанта решила пойти на крайние меры и подписать Бога... Жереми Бога...

Так вот в чем смысл жизни...

Дом форварда мадридского Реала Карима Бензема ограбили, пока тот играл против Эльче.

Уже известен главный подозреваемый:

Президент киевского Динамо Игорь Суркис высказался о критике в своей адрес, что он отпускает своих футболистов в другие клубы за редким исключением: "Почему же я не отпускаю футболистов? 16 игроков в Одессу отпустил".

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Нападающий Пари Сен-Жермен и сборной Бразилии Неймар рассказал о том, как нелегко ему приходилось в первый сезон в составе каталонской Барселоны: "В свой первый год в Барселоне я много плакал, но все изменил Месси".

Три игрока Шахтера находятся на просмотре в Мариуполе.

Артем Милевский стал амбассадором Федерации мини-футбола Украины.

Казалось бы, как сюда можно привязать тему алкоголя, но вы смогли...

Барселона договорилась с Вулверхэмптоном о трансфере Адамы Траоре.

Координатор портала Transfermarkt, Кристиан Шварц, рассказал интересную историю, связанную с Криштиану Роналду: "Объяснили Роналду, как определили его стоимость, а он нас заблокировал".

Самое время для легендарной цитаты Александра Петракова...

Ливерпуль отдал Яроша в аренду в Ноттс Каунти.

Пару часовых сюжетов на федеральных каналах, наверное, посвятили точно.

Пресс-конференция накануне поединка Буркина-Фасо — Тунис была прервана из-за неуплаты аренды за микрофоны.

Кубок африканских наций не перестает удивлять неожиданными событиями.

Полиция арестовала нападающего Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда по подозрению в жестокости к девушке.

Теперь Бенжамену Менди будет не так скучно одному.

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