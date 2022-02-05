Англия

Инцидент с Гринвудом и его девушкой породил новую волну гендерной борьбы в английском футболе.

Английская Премьер-Лига совместно с Футбольной Ассоциацией опубликовали совместное письмо, в котором призывают бороться с гендерным насилием такими же методами, как это делают в США.

Руководящие футбольные органы Англии призывают отстранять футболистов от команд без выплаты зарплаты, если их подозревают в насилии.

Также письмо призывает к обязательному изучению всем персоналом каждого футбольного клуба положений, которые касаются гендерного насилия, дисциплинарные процедуры и профилактику проступков на сексуальной почве.

Отмечается, что шотландский Рэйт Роверс подписал контракт с Дэвидом Гудвилли, однако спустя всего неделю вынужден был расторгнуть с футболистом контракт после общественного давления, так как тот был признан виновным в 2017 году в насилии в отношении девушки.

Единственное, что не указано в данном письме — будет ли возвращена невыплаченная заработная плата футболисту, в случае признания судом его невиновности.

Отметим, что форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд был выпущен под залог на время разбирательства, касаемо обвинений, которые против него выдвинула его бывшая девушка.