Кубок Африканских Наций

Сенегальцы добились победного результата в серии пенальти.

Сенегал в рамках финального матча Кубка африканских наций играл против Египта.

Команды так и не смогли распечатать ворота друг друга в основное и дополнительное время, а потому игра перешла в серию пенальти.

Отметим, что на седьмой минуте встречи Садио Мане не реализовал одиннадцатиметровый удар.

В футбольной лотерее более удачливыми оказались номинальные хозяева.

Сенегал — Египет 1:0 (4:2 — в серии пенальти)

Сенегал: Менди — Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс — Куяте (Гуйе, 66), Гуйе, Менди — Мане, Дьедиу (Дьенг, 77), Сарр (Диа, 77).

Египет: Абу-Габаль — Хамди, Абдельмонем, Эль-Фоту, Эль-Ненни, Эль-Сулайя (Трезеге, 59) — Фатхи (Абдельмонем, 99), Ашур — Салах, Мохамед (Хамди, 59), Мармуш (Зизо, 59).

Предупреждения: Менди, Кулибали, Диалло, Мане — Монем, Фати