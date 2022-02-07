Кубок Африканских Наций

Форвард Ливерпуля привел свою команду к первому в истории трофею КАН.

Нападающий сборной Сенегала и Ливерпуля Садио Мане стал лучшим футболистом Кубка африканских наций.

В пяти матчах розыгрыша турнира представитель АПЛ сумел забить три мяча, а также отдал две результативные передачи.

Мане не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар в ворота Египта в финальном поединке на седьмой минуте, однако свою попытку в серии послематчевых пенальти он забил, тем самым принеся победу своей команде.

Отметим, что лучшим бомбардиром турнира стал Венсан Абубакар из Камеруна — восемь забитых мячей.