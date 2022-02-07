Вашему вниманию самые интересные моменты поединка КАН.
twitter.com/CAF_Online
07 февраля 2022, 11:11
В финальном поединке Кубка африканских наций Сенегал и Египет не сумели забить в основное и дополнительное время матча, решив исход поединка в серии пенальти.
Более удачливыми оказались Алиу Сиссе, реализовав все свои попытки.
Обзор матча:
Сенегал — Египет 0:0 (4:2 — в серии пенальти)
Сенегал: Менди — Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс — Куяте (Гуйе, 66), Гуйе, Менди — Мане, Дьедиу (Дьенг, 77), Сарр (Диа, 77).
Египет: Абу-Габаль — Хамди, Абдельмонем, Эль-Фоту, Эль-Ненни, Эль-Сулайя (Трезеге, 59) — Фатхи (Абдельмонем, 99), Ашур — Салах, Мохамед (Хамди, 59), Мармуш (Зизо, 59).
Предупреждения: Менди, Кулибали, Диалло, Мане — Монем, Фати