Кубок Африканских Наций

Вашему вниманию самые интересные моменты поединка КАН.

В финальном поединке Кубка африканских наций Сенегал и Египет не сумели забить в основное и дополнительное время матча, решив исход поединка в серии пенальти.

Более удачливыми оказались Алиу Сиссе, реализовав все свои попытки.

Обзор матча:

Сенегал — Египет 0:0 (4:2 — в серии пенальти)

Сенегал: Менди — Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс — Куяте (Гуйе, 66), Гуйе, Менди — Мане, Дьедиу (Дьенг, 77), Сарр (Диа, 77).

Египет: Абу-Габаль — Хамди, Абдельмонем, Эль-Фоту, Эль-Ненни, Эль-Сулайя (Трезеге, 59) — Фатхи (Абдельмонем, 99), Ашур — Салах, Мохамед (Хамди, 59), Мармуш (Зизо, 59).

Предупреждения: Менди, Кулибали, Диалло, Мане — Монем, Фати