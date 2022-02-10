Англия

Англичанин видит себя у руля клуба АПЛ.

Главный тренер Дерби Каунти Уэйн Руни признался, что в будущем хотел бы поработать в Манчестер Юнайтед или Эвертоне.

"Воспользовался бы я возможностью возглавить МЮ или Эвертон? Конечно! Но сейчас у меня есть задача — спасти Дерби от вылета из Чемпионшипа. Я сосредоточен именно на этом.

МЮ и Эвертон — два клуба, которые мне очень близки. Надеюсь, однажды в будущем я смогу тренировать одну из этих команд. Это было бы большим достижением для меня", — цитирует Руни Goal ссылаясь на Sky Sports.

Ранее Уэйн Руни вспомнил времена в Манчестер Юнайтед, когда пристрастился к алкоголю.

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