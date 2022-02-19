Англия

Испанский специалист поделился мнением о неудаче команды.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от Тоттенхэма (2:3) в матче 26-го тура АПЛ.

"Это был хороший матч. Тоттенхэм обладает большим классом, они отдают мяч Кейну. Они очень хорошо действуют в атаке.

В первом тайме они забили один гол, и все. Во втором тайме у них была одна атака, которая началась с Кейна, и они забили. Мы пытались забить, но пропустили в дополнительное время.

Тяжело, когда они защищаются так глубоко. У нас были шансы, но мы, к сожалению, не забили.

У них есть Кейн, Сон и Кулусевски. Мы не могли противостоять их кроссам. У нас не было импульса.

Нам не нужно было проигрывать матч, чтобы узнать, насколько тяжело выиграть чемпионат. Нам предстоит сыграть еще много, много матчей", – рассказал Гвардиола в комментарии Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Ман Сити прервал беспроигрышную серию в АПЛ из 16 матчей.