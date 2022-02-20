Англия

Пять из этих голов были забиты в результате замен, сделанных Ральфом Рангником.

В поединке 26 тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед в гостях обыграл Лидс (4:2).

В этой встрече Фред и Эланга вышли на замену на 67 минуте, после чего первый отметился результативным ударом на 70 минуте, а второй на 88 минуте.

По информации OptaJoe, игроки МЮ, выходившие на замену в нынешнем сезоне, смогли забить уже 10 мячей в АПЛ. По этому показателю они лидируют в АПЛ — больше шести мячей ни у кого нет.

При этом отмечается, что пять из этих забитый мячей были забиты в результате замен, проведенных Ральфом Рангником, который возглавил "красных дьяволов" в конце прошлого года.

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