УЄФА заявив про виділення коштів для дітей, які були вимушені покинути Україну через агресію з боку РФ. Також будуть виділені кошти для дорослих біженців.

Мова йдеться про один млн євро для дітей, так 100 тісяч євро для інших біженців з України, які потрапили до Молдови.

