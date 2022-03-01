Украина

Організація підтримає дітей, які постраждали від нападу РФ.

УЄФА заявив про виділення коштів для дітей, які були вимушені покинути Україну через агресію з боку РФ. Також будуть виділені кошти для дорослих біженців.

Мова йдеться про один млн євро для дітей, так 100 тісяч євро для інших біженців з України, які потрапили до Молдови.

💙💛 The @UEFA_Foundation for Children awards

€1 million to assist Ukrainian children.



💙💛 The UEFA Foundation also provides € 100,000 to assist children and refugees in Moldova.



📚 Read more: ⬇️ — UEFA (@UEFA) March 1, 2022

Відзначимо, що за даними ООН, від початку війни з РФ нашу країну покинуло близько чотирьох мільйонів мешканців.

Нагадаємо, раніше ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та збірні від усіх змаганнь.