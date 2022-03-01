Організація підтримає дітей, які постраждали від нападу РФ.
уєфа, фото тк футбол 1/2/3
01 марта 2022, 18:02
УЄФА заявив про виділення коштів для дітей, які були вимушені покинути Україну через агресію з боку РФ. Також будуть виділені кошти для дорослих біженців.
Мова йдеться про один млн євро для дітей, так 100 тісяч євро для інших біженців з України, які потрапили до Молдови.
Відзначимо, що за даними ООН, від початку війни з РФ нашу країну покинуло близько чотирьох мільйонів мешканців.
Нагадаємо, раніше ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та збірні від усіх змаганнь.