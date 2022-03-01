Северная Америка

Легендарний футболіст продемонстрував свою підтримку українському народу.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Колишній гравець збірної Англії Девід Бекхем висловився щодо кривавої війни, яку розв'язала на нашій землі Росія.

"Ситуація в Україні руйнівна та жахлива для громадян цієї країни. Як будь-якому батькові, мені боляче дивитися, що невинні діти живуть зараз у місці воєнних дій. Зі збільшенням ескалації конфлікту зростають і потреби дітей. Ви можете допомогти через організацію UNICEF", — передає слова Бекхема ВВС.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!