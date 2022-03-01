Украина

Португальський спеціаліст підтримав український народ.

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека розповів, як він пережив перші дні вторгнення російських військ в Україну.

Нагадаємо, португальський фахівець уже залишив Київ і повернувся до Португалії.

"Було 4 години ранку, як ми почули, як у Києві падають бомби. Це був найважчий час, ми запанікували, зібрали сумки, вийшли на вулицю, намагалися в цей момент виїхати з Києва, але було дуже багато машин. Ми поїхали до готелю президента донецького Шахтаря. Ми дуже злякалися бомб, які впали поруч із нами. Ми не сумнівалися, що війна почалася.

Повернення до Португалії? Це було дуже складно та довго, практично без зупинок, завжди з почуттям небезпеки. Це було найгірше — всюди були черги, не було ні їжі, ні бензину.

Українці дуже страждають і завзято борються, захищаючи свою батьківщину. Я думаю, що вони вже виграли цю війну", — наводить слова Фонсеки сайт італійського журналіста Джанлукі Ді Марціо.

Шановні співвітчизники! Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!