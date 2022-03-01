Англия

Ще один клуб АПЛ вирішив підтримати український народ.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Багато клубів АПЛ вже підтримали український народ у боротьбі проти агресора, а тепер настала черга Бернлі, який сьогодні зустрінеться з Лестером у матчі 22 туру чемпіонату Англії.

"Напередодні сьогоднішнього матчу АПЛ із Лестером клуб закликає всіх уболівальників об'єднатися у момент солідарності, щоб показати народу України, що футбольна сім'я підтримує їх", — йдеться у заяві прес-служби Бернлі.

Нагадаємо, матч Бернлі — Лестер відбудеться сьогодні, 1 березня, о 21:45 за київським часом.

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