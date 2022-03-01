Англия

Український універсал вийде у стартовому складі "городян".

Сьогодні Манчестер Сіті проведе поєдинок 1/8 фіналу Кубка Англії проти Пітерборо.

Головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола вже визначився зі стартовим складом на матч проти аутсайдера Чемпіоншипу. До нього входить український універсал Олександр Зінченко.

Цього сезону Зінченко провів 15 поєдинків, у яких відзначився двома асистами.

Матч Пітерборо – Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 1 березня, о 21:15 за київським часом.