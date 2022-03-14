Англия 14 марта 2022, 11:22 Челсі активував опцію подовження крнтракту Аспілікуети Клуб, що є під санкціями, намагаєтся затримати гравців. Сесар Аспілікуета, Getty Images 14 марта 2022, 11:22 У зв'язку з санкціями, що накладени урядом Великої Британії на Романа Абрамовича, Челсі заборонено здійснювання трансферів, тож клуб намагається будь якими способами утримати тіх гравців, що у нього є зараз — повідомляє Marca. Так, екрівництво клубу скористалося своїм правом пролонгації контракта Сесара Аспілікуети, який мав закінчитися 30 червня 2022 року. Раніше повідомлялося, що 33-річний захисник вже домовився з Барселоною про контракт за схемою 2+1. Напередодні технічний директор Челсі Петр Чех зізнався, що не знає коли та як клуб зможе заплатити своїм працівникам. Люди Сезар Аспиликуэта Команды Барселона Челси Источники Marca Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте