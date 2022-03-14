Англия

Клуб, що є під санкціями, намагаєтся затримати гравців.

У зв'язку з санкціями, що накладени урядом Великої Британії на Романа Абрамовича, Челсі заборонено здійснювання трансферів, тож клуб намагається будь якими способами утримати тіх гравців, що у нього є зараз — повідомляє Marca.

Так, екрівництво клубу скористалося своїм правом пролонгації контракта Сесара Аспілікуети, який мав закінчитися 30 червня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що 33-річний захисник вже домовився з Барселоною про контракт за схемою 2+1.

Напередодні технічний директор Челсі Петр Чех зізнався, що не знає коли та як клуб зможе заплатити своїм працівникам.