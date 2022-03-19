Англия

Наставник "канонірів" висловився щодо найближчих матчів своєї команди.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився напередодні матчу АПЛ против Астон Вілли.

Фахівець вважає, що у його команди самий складний календар з усіх претендентів на топ-4.

"Я порівнюю календарі команд у Європі, та дивлюсь на наш календар. У нас найскладніший розклад матчів. Не думаю, що це склалось умисно, але мене це дратує.

Радий, що хлопців з Арсенала викликали до збірної Англії — вони на це заслуговують. Мрія Рамсдейла — бути першим номером в збірній, це наша спільна мета. Гадаю, що в той кількості викликаних до табору збірної є заслуга тренерського штабу.

Астон Вілла? Вони демонструють дуже привабливий футбол з приходом Джеррарда. Команда дуже здорово комбінує та застосовує високий пресинг.

Коутіньо народжений для того, щоб забивати голи. Він вміє створити момент там, де його немає. Буде дуже складно його втримати", — наводить слова Артети офіційний сайт Арсенала.

Відзначимо, що зустріч проти бірмінгемської Астон Вілли відбудеться сьогодні о 14:30 за київським часом.