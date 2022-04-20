Англия

Бразилець повинен повернутися до ладу перед наступною грою.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, що нападник Роберто Фірміно не зміг взяти участь у матчі 30 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (4:0) через пошкодження.

"Фірміно не брав участі, оскільки наприкінці матчу з Манчестер Сіті відчув біль у стопі. Все не так погано. Сподіваємось, що він буде готовий зіграти у матчі з Евертоном", — цитує Клоппа Sky Sports.

Цього сезону Фірміно провів 31 поєдинок, у яких забив 11 голів і віддав чотири асисти.

Після 32 турів Ліверпуль набрав 76 очок і піднявся на перше місце в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на два бали, але "городяни" мають одну гру в запасі.