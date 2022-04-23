Англия

Португальській зірці підкорився черговий бомбардирський рекорд.

Манчестер Юнайтед у поєдинку 34 туру англійської Прем'єр-ліги поступився Арсеналу з рахунком 1:3. Єдиний гол у складі "червоних дияволів" забив нападник Кріштіану Роналду.

За інформацією William Hill, 37-річний португалець завдяки своєму голу у ворота Арсеналу став володарем нового рекорду.

Роналду став першим футболістом в історії, який зміг забити 100 і більше голів у матчах АПЛ та Ла Ліги. На його рахунку 292 матчі в іспанському чемпіонаті та 311 голів, а в АПЛ – 223 гри та 100 забитих м'ячів.

Цього сезону Роналду провів 36 матчів, у яких забив 22 голи і віддав три асисти.