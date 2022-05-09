Англия

Український захисник висловився про свій дебютний гол за Евертон та в АПЛ.

У поєдинку 36 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон здобув важливу перемогу над Лестером і залишив зону вильоту (2:1).

Український крайній захисник "ірисок" Віталій Миколенко, який у минулій зустрічі забив свій дебютний гол в АПЛ, поділився емоціями від перемоги над "лисицями".

"Мій забитий м’яч – це не важлива подія. Важливо – це набрані командою три очки. Гра була дуже важкою, але ми справились та здобули перемогу. Це робить мене щасливим. Все, що має значення в матчах, які залишилися – це надалі перемагати. Не важливо, проти кого ми гратимемо. Нам потрібні три очки в кожній зустрічі, ми будемо налаштовуватися саме на такий результат.

Коли я забив, всі прибігли до мене. Це мене порадувало, тому що такі речі додають неймовірної впевненості. Це чудове відчуття і я дуже радий відсвяткувати цей момент з моїми партнерами по команді. І вболівальники… Вау. Наші фанати блискучі, будь то гостьовий матч чи домашній. Немає значення, де ми граємо. Хочу їм дуже сильно подякувати, обожнюю їх.

З кожною грою почуваю себе все більш впевненим. Головний тренер допомагає в цьому, особливо під час перерв між матчами, коли ми маємо можливість попрацювати на тренуваннях", — цитує слова Миколенка офіційний сайт Евертона.

Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Лестер — Евертон ви можете на Football.ua.