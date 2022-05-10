Англия

Матч проти Лестера став десятим для Віталія Миколенка в АПЛ.

Вчора Евертон обіграв Лестер (2:1) у матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги. У цьому протистоянні результативним ударом відзначився захисник "ірисок" Віталій Миколенко.

Таким чином Миколенко став п'ятим українцем, який зміг забити гол у матчах АПЛ.

До нього таким досягненням відзначалися Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко та Андрій Воронін.

Для Миколенка цей матч став ювілейним – десятим у складі "ірисок" в АПЛ. Він став найкращим гравцем цієї зустрічі за версією WhoScored.

Також відзначимо, що найкращим бомбардиром серед українців в АПЛ є Ребров – 10 голів у 59 матчах. За ним ідуть Шевченко (9 у 48), Ярмоленко (8 у 64), Воронін (5 у 27).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лестер — Евертон.