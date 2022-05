Головний тренер Бернлі Майк Джексон став найкращим серед колег за цехом в квітні.

За сім матчів "бордові" здобули чотири перемоги над суперниками та залишили зону вильоту.

