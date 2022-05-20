Англия

Наставник "ірисок" прокоментував перемогу над Крістал Пелес.

Головний тренер Евертона Френк Лампард прокоментував перемогу своєї команди у матчі 33 туру англійської Прем'єр-ліги проти Крістал Пелес (3:2), яка дозволила "ірискам" зберегти прописку до АПЛ.

"Це один із найбільших моментів у моєму футбольному житті та кар'єрі. Мені дуже пощастило, що я чудово провів час, особливо в Челсі як гравець і тренер. Але коли відчуваєш відчай від того, що приносить із собою виліт, все по-іншому. Ви програєте матчі, боретеся, щоб щось зробити, а потім програєте ще одну гру. Люди думають, що ви повинні піднятися вгору таблиці, але цього не трапляється.

Я прийшов сюди три з половиною місяці тому, намагався вплинути на ситуацію та отримати реакцію від гравців, від уболівальників та відчути єдність. Цей клуб особливий, і я пишаюся тим, що цього вечора я був тренером Евертона", - наводить слова Лампарда ВВС.

Також наставник "ірисок" поділився своїми думками щодо інциденту, у якому головний тренер Крістал Пелес Патрік Віейра вдарив фаната Евертона.

"Я співчуваю Патріку. Я не зрозумів його наприкінці. Я б сказав йому: "Ходімо з нами, хоча він, можливо, не хотів цього. Звичайно, він пробіг 70 метрів по полю, і це непросто. Якщо все зроблено правильно і не буде таких сцен, як учора, нехай тікають на поле. Ось у чому суть футболу. Що нам робити? Прикувати їх наручниками до сидінь? Поки вони поводяться пристойно, жодних проблем", — додав Лампард.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Евертон — Крістал Пелес.