Головний тренер Крістал Пелас Патрік Вієйра побився з одним із фанатів Евертона, який вибіг на поле в ході перенесеного поєдинку 33 туру АПЛ.

Нагадаємо, Евертон поступався Крістал Пелас з рахунком 0:2 до перерви, але потім зміг відігратися і здобути перемогу, забивши переможний м'яч на 85 хвилині. Завдяки цьому результату "ірискам" гарантовано місце в АПЛ наступного сезону.

Після третього забитого м'яча у виконанні Домініка Калверта-Льюїна на поле вибігли юрби фанатів "ірисок".

Вієйра намагався залишити поле, але зіткнувся з одним із фанатів Евертона, який вигукнув щось неприємне на адресу французького фахівця.

Patrick Vieira kicking an Everton fan to the ground 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/p6fVvYnzTd