Англия

Наставник Арсеналу висловився напередодні останнього туру чемпіонату Англії.

Напередодні заключного туру Англійської Прем'єр-Ліги головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився щодо майбутнього матчу проти Евертону.

Окрім того, фахівець прокоментував фактичний провал "канонірів" в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів.

"Ми повернулись до єврокубків. В якому саме турнірі ми будемо виступати — визначиться 22 травня. Я сподіваюсь, що у Лізі чемпіонів. Нічого не залишається, як вболівати за Норвіч. Нам потрібен цей турнір щоб вивести клуб на новий рівень.

Не вважаю, що порятунок Евертона вплине на їх ментальний настрій проти нас. Це можливо, але не слід на це розраховувати — вони такі самі професіонали, як і ми. Команда проаналізує поразку від "ірисок" на початку сезону та зробить все, щоб перемогти.

Джака? Я не стану коментувати його останнє інтерв'ю. Футболісти говорять те, що думають. Якщо Граніт відчував саме це — я радий, що йому не байдуже на команду та результат", — вважає Артета.

Відзначимо, що останнім матч сезону "каноніри" зіграють проти Евертона. Конкурент лондонців за місце у четвірці в обличчі Тоттенгему параллельно проведе поєдинок проти Норвічу.

Обидві матчі відбудуться 22 травня о 18:00 за київським часом.