Англия

Український захисник видовищно відкрив рахунок у матчі із Лестером.

Захисник збірної України Віталій Миколенко став автором найкращого гола Евертона минулого сезону за версією вболівальників. Про це повідомляє прес-служба "Ірисок".

Фанати "ірисок" обрали шикарний гол українця у ворота Лестера, який він оформив на шостій хвилині матчу.

Для Віталія це був дебютний гол у чемпіонаті Англії, куди він перебрався із київського Динамо. На його рахунку 16 матчів за "ірисок".

Нагадаємо, Евертон закінчив сезон на 16 місці у турнірній таблиці АПЛ, що дозволило "ірискам" зберегти прописку в еліті.