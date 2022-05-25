Украина

Захисник Евертона приєднався до збірної України.

Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував своє повернення до національної команди перед відбірковим матчем ЧС-2022 проти Шотландії.

"Трошки втомився після дороги, але я щасливий. Чесно кажучи, коли я приїхав, казав хлопцям, що аж руки трусились – так радий був бачити всіх.

В збірній я не був дев'ять місяців. Останній раз я був у вересні. Відчуття трошки інші, ніж коли я приїжджав з Динамо. Було багато одноклубників в збірній, і ти їх завжди бачив. А тут ти приїжджаєш, і скільки їх не бачив. Дуже скучив.

Шотландія – дуже сильний суперник. Але такі ігри виграються душею. Фізично і тактично ми маємо бути підготовлені, але такі матчі виграються душею і великим бажанням. А цього у нас хоч відбавляй. У нас свій фронт. Футбол – це непередбачувана штука. Ти не знаєш, виграєш ти чи ні. Пообіцяти я можу, що ми будемо битися до останньої хвилини", — сказав Миколенко в інтерв'ю YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго.