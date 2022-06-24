Англия

Вінгер Роми може змінити сонячний Рим на дощовий Лондон.

Як повідомляє журналіст Sky Sport Italia Анжело Маньянте, англійський Тоттенгем всерйоз націлився на атакувального гравця Роми НІколо Дзаньоло.

За словами інсайдера, між італійським директором з футболу "шпор" Фабіо Паратічі та португальским генеральним директором "вовків" Тьяго Пінту вчора був перший контакт.

Раніше повідомлялося, що Дзаньоло знаходиться у шорт-листі Ювентуса, де з поміжних інших гравців атаки можна побачити Михайла Мудрика.

Нагадаємо, що північ Лондону може залишити Сон Хин Мин, у послугах якого зацікавлений Реал. Самі ж "шпори" вже визначилися із двома топ-цілями на це трансферне вікно.