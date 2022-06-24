Вінгер Роми може змінити сонячний Рим на дощовий Лондон.
Ніколо Дзаньоло, Getty Images
24 червня 2022, 12:36
Як повідомляє журналіст Sky Sport Italia Анжело Маньянте, англійський Тоттенгем всерйоз націлився на атакувального гравця Роми НІколо Дзаньоло.
За словами інсайдера, між італійським директором з футболу "шпор" Фабіо Паратічі та португальским генеральним директором "вовків" Тьяго Пінту вчора був перший контакт.
Раніше повідомлялося, що Дзаньоло знаходиться у шорт-листі Ювентуса, де з поміжних інших гравців атаки можна побачити Михайла Мудрика.
Нагадаємо, що північ Лондону може залишити Сон Хин Мин, у послугах якого зацікавлений Реал. Самі ж "шпори" вже визначилися із двома топ-цілями на це трансферне вікно.