Украина

Туринський клуб перебуває у пошуках нових креативних гравців атаки.

Як повідомляє італійське видання La Gazzetta dello Sport, туринський Ювентус влітку планує підписати як мінімум двох хороших асистентів для сербського голеадора Душана Влаховича, який поповнив склад "бьянконері" цієї зими.

Серед претендентів на підсилення команди Массіміліано Аллегрі вкотре можна побачити прізвище вінгера Шахтаря Михайла Мудрика. Інформація про інтерес туринського гранда до 21-річного гравця збірної України з'являється не вперше, проте сам Михайло хоче пов'язати своє майбутнє із леверкузенським Баєром. Однак, "фармацевти" вже знайшли альтернативу нашому співвітчизнику у лісабонському Спортінгу.

Серед інших варіантів "Юве" — Доменіко Берарді, Ніколо Дзаньоло, Анхель Ді Марія та Філіп Костіч. Раніше у пресі з'являлася інформація, що Ювентус та Айнтрахт не можуть зійтися у ціні по Костічу, хоча гравець збірної Сербії вже узгодив із "зебрами" умови контракту.