Англия

Аргентинець готовий знову перейти в англійський клуб.

Воротар Венеції Серхіо Ромеро зацікавлений у поверненні в Манчестер Юнайтед цього літа – через рік після відїзду з Олд Траффорд.

Аргентинського кіпера, який знайомий вболівальникам "червоних дияволів", не лякає роль другого голкіпера, яка звільниться після переходу Діна Хендерсона у Ноттінгем Форест.

У Манчестер Юнайтед ще не вирішили, будуть вони повертати Ромеро, чи їм потрібно придбати іншого воротаря.

35-річний Ромеро виступав за МЮ протягом шести років (з 2015 по 2021). За цей період він провів 58 матчів, з яких 38 були "сухими", та виграв 4 трофеї.

На рахунку Ромеро у сезоні-2021/22 16 матчів у Серії А. Також він має досвід ігор за Монако, Сампдорію та інші клуби.