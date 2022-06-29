Испания

Голландський футболіст може порушити плани каталонського клубу щодо новачків.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг не хоче залишати Барселону і переходити до Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, 25-річний голландець хоче продовжувати виступати у складі "блаугранас", про що він повідомив представникам обох клубів.

Де Йонг незадоволений керівництвом Барселони, яке намагається продати його на трансферному ринку, щоб мати можливість підписувати нових гравців.

Також зазначається, що за своїм контрактом де Йонг має отримувати збільшену зарплату у майбутньому сезоні, що також не влаштовує "блаугранас".

Минулого сезону де Йонг провів 46 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що МЮ близький до підписання Френкі де Йонга.