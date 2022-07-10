Испания

"Містяни" вважають 23-річного футболіста заміною для Натана Аке.

На захисника Севільї Жюля Кунде з'явився ще один гучний претендент із англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного француза зацікавлений Манчестер Сіті, який бачить у ньому заміну Натану Аке. Сам Аке незабаром має перейти до Челсі.

Крім "городян" за захисником Севільї стежать Барселона, Челсі та Баварія.

Минулого сезону Кунде провів 44 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.