Англия

Нова угода іспанця розрахована до літа 2027 року.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із півзахисником Родрі.

Нова угода з 26-річним іспанцем розрахована до літа 2027 року.

Нагадаємо, Родрі перебрався на Етіхад влітку 2019 року і відтоді відіграв 151 матч у складі "міщан". Також на його рахунку 33 матчі у складі збірної Іспанії.

У минулій кампанії Родрі провів 46 зустрічей, у яких забив сім голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Зінченко розпочав підготовку до нового сезону разом із Ман Сіті.