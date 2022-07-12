Нова угода іспанця розрахована до літа 2027 року.
mancity.com
12 липня 2022, 12:41
Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із півзахисником Родрі.
Нова угода з 26-річним іспанцем розрахована до літа 2027 року.
Нагадаємо, Родрі перебрався на Етіхад влітку 2019 року і відтоді відіграв 151 матч у складі "міщан". Також на його рахунку 33 матчі у складі збірної Іспанії.
У минулій кампанії Родрі провів 46 зустрічей, у яких забив сім голів та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Зінченко розпочав підготовку до нового сезону разом із Ман Сіті.