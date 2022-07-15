Англия

Нападник бажає виступати за Аякс.

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Bild, "червоні дияволи" хочуть підписати Броббі, але сам футболіст не хоче переходити до англійського клубу. Він бачить своє майбутнє в Аяксі.

Після переходу в Аякс на правах оренди, Броббі зміг забити вісім голів та віддати гольову передачу в 13 поєдинках.

Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг контактував з Броббі. Йому подобається стиль гри 20-річного форварда.