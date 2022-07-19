Англія 19 липня 2022, 12:00 Евертон представив незвичайну виїзну форму на сезон-2022/23 "Іриски" разом з українцем Віталієм Миколенком виступатимуть у рожевих кольорах. ФК Евертон 19 липня 2022, 12:00 Евертон на своєму офіційному сайті презентував новий комплект виїзної форми на сезон-2022/23. Нове екіпірування від компанії hummel виконане в рожевому кольорі зі вставками у вигляді синіх ромбів. Додамо, що у презентації нової форми "ірисок" взяв участь український захисник Віталій Миколенко. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Everton (@everton) Раніше повідомлялося, що Евертон з Миколенком програв Арсеналу у товариському матчі. Команди Евертон Джерела ФК Эвертон Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте