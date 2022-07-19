Евертон на своєму офіційному сайті презентував новий комплект виїзної форми на сезон-2022/23.

Нове екіпірування від компанії hummel виконане в рожевому кольорі зі вставками у вигляді синіх ромбів.

Додамо, що у презентації нової форми "ірисок" взяв участь український захисник Віталій Миколенко.

 

Раніше повідомлялося, що Евертон з Миколенком програв Арсеналу у товариському матчі.