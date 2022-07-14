Англия

Фархад Моширі відповів на чутки стосовно майбутнього команди.

Президент Евертону Фархад Моширі відповів на чутки у деяких англійських засобах масової інформації про те, що клуб незабаром змінить свого власника.

Бізнесмен заявив, що продовжуватиме підтримувати команду та не збирається її продавати.

"Останнім часом ми почули багато розмов та чуток стосовно майбутнього Евертону — начебто клуб буде продаватись. Хочу запевнити всіх, що ми не збираємось змінювати нашу стратегію або комусь віддавати команду.

🔵 | "I want to reassure all of you that Everton Football Club is not for sale."



A message from our Majority Shareholder... — Everton (@Everton) July 14, 2022

Наразі я зосереджений на тому, щоб добудувати наш новий стадіон, тож мова ані про що інше не йдеться. Зараз я та Кевін Теруелл активно працюємо над новими трансферами, щоб покращити команду Френка Лампарда. Не треба судити нашу роботу зараз — давайте дочекаємось кінця трансферного вікна.

Очікуйте на нові підписання та довіряйте лише офіційним джерелам клубу", — наголошує заява Моширі.