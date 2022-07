Президент Евертону Фархад Моширі відповів на чутки у деяких англійських засобах масової інформації про те, що клуб незабаром змінить свого власника.

Бізнесмен заявив, що продовжуватиме підтримувати команду та не збирається її продавати.

"Останнім часом ми почули багато розмов та чуток стосовно майбутнього Евертону — начебто клуб буде продаватись. Хочу запевнити всіх, що ми не збираємось змінювати нашу стратегію або комусь віддавати команду.

🔵 | "I want to reassure all of you that Everton Football Club is not for sale."



A message from our Majority Shareholder...