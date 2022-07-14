Фархад Моширі відповів на чутки стосовно майбутнього команди.
фархад моширі, getty images
14 липня 2022, 22:45
Президент Евертону Фархад Моширі відповів на чутки у деяких англійських засобах масової інформації про те, що клуб незабаром змінить свого власника.
Бізнесмен заявив, що продовжуватиме підтримувати команду та не збирається її продавати.
"Останнім часом ми почули багато розмов та чуток стосовно майбутнього Евертону — начебто клуб буде продаватись. Хочу запевнити всіх, що ми не збираємось змінювати нашу стратегію або комусь віддавати команду.
Наразі я зосереджений на тому, щоб добудувати наш новий стадіон, тож мова ані про що інше не йдеться. Зараз я та Кевін Теруелл активно працюємо над новими трансферами, щоб покращити команду Френка Лампарда. Не треба судити нашу роботу зараз — давайте дочекаємось кінця трансферного вікна.
Очікуйте на нові підписання та довіряйте лише офіційним джерелам клубу", — наголошує заява Моширі.