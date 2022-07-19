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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 18 липня.

Футбольне життя під час літньої паузи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 18 липня:

Один з лідерів національної збірної України Олександр Зінченко перебуває на завершальній стадії переходу до Арсеналу, тоді як український молодий голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін зацікавив Марсель.

Крім того, Динамо Київ, Ворскла та Зоря дізналися потенційних суперників у єврокубках, а Златан Ібрагімович вирішив дати всім можливість насолоджуватися його грою за Мілан ще один рік.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.