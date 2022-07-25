Англія

19-річний словенець вже оцінюється у солідні 10 мільйонів євро.

Нападник Ред Булл Зальцбург Беньямін Шешко може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 19-річного словенця зацікавлений Манчестер Юнайтед, котрий вже давно стежить за футболістом.

Незважаючи на інтерес, керівництво "червоних дияволів" поки що не робило офіційної пропозиції. Крім МЮ, футболістом також цікавиться Ньюкасл.

Минулого сезону Шешко провів 36 матчів, у яких забив 10 голів та віддав сім результативних передач. Також на його рахунку вже 13 поєдинків та два забиті м'ячі у складі збірної Словенії.