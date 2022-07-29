Футболіст пропустить поєдинок проти "матрасників".
Кріштіану Роналду, Getty Images
29 липня 2022, 17:26
Португальський форвард Кріштіану Роналду повернувся на тренувальну базу Манчестер Юнайтед у Каррінгтоні.
Проте, як повідомляє The Telegraph, він перебуває у поганих фізичних кондиціях — найгірших серед усіх гравців МЮ.
Справа у тому, що Роналду повністю пропустив два тренувальних турне клубу у Австралії та Таїланді, тому тренувався сам.
Відзначається, що на товариську гру проти мадридського Атлетіко, яка пройде у столиці Норвегії Осло, португалець не полетить через погану форму.
Але він може зіграти у спарингу проти Райо Вальєкано 30 липня. Гра пройде на Олд Траффорд та розпочнеться о 14:45 за київським часом.