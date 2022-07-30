Схоже, 37-річний португалець продовжить виступати за "червоних дияволів".
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
30 липня 2022, 18:22
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду повернувся до розташування "червоних дияволів". Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо, посилаючись на профіль Instagram самого футболіста.
За інформацією джерела, 37-річний португалець сьогодні розпочав тренування з командою і вже завтра він візьме участь у контрольному матчі проти Райо Вальєкано.
Нагадаємо, Роналду пропустив п'ять поєдинків своєї команди в рамках передсезонної підготовки через сімейні причини, включаючи сьогоднішній спаринг проти мадридського Атлетіко (0:1), куди його також сватали.
Раніше повідомлялося, що Роналду хоче покинути МЮ через конкуренцію з Мессі.