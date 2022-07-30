Англія

Схоже, 37-річний португалець продовжить виступати за "червоних дияволів".

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду повернувся до розташування "червоних дияволів". Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо, посилаючись на профіль Instagram самого футболіста.

За інформацією джерела, 37-річний португалець сьогодні розпочав тренування з командою і вже завтра він візьме участь у контрольному матчі проти Райо Вальєкано.

Нагадаємо, Роналду пропустив п'ять поєдинків своєї команди в рамках передсезонної підготовки через сімейні причини, включаючи сьогоднішній спаринг проти мадридського Атлетіко (0:1), куди його також сватали.

Раніше повідомлялося, що Роналду хоче покинути МЮ через конкуренцію з Мессі.