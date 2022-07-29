Португалець зіграє проти Райо Вальєкано.
Кріштіану Роналду, Getty Images
29 липня 2022, 21:54
Кріштіану Роналду в Інстаграмі анонсував своє повернення на поле у складі МЮ. "У неділю зіграє король" — саме так можна перекласти його коментар.
Зазначимо, що 31 липня "манкуніанці" у рамках підготовки до нового сезону зіграють проти іспанського Райо Вальєкано.
Раніше повідомлялося, що Роналду не полетить в Осло на гру проти Атлетіко через погану форму. До слова, фанати "матрацників" виступили проти підписання 5-разового володаря Золотого м'яча.
Перехід Роналду до Наполі також практично неможливий.