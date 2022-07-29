Англія

Португалець зіграє проти Райо Вальєкано.

Кріштіану Роналду в Інстаграмі анонсував своє повернення на поле у складі МЮ. "У неділю зіграє король" — саме так можна перекласти його коментар.







Зазначимо, що 31 липня "манкуніанці" у рамках підготовки до нового сезону зіграють проти іспанського Райо Вальєкано.



Раніше повідомлялося, що Роналду не полетить в Осло на гру проти Атлетіко через погану форму. До слова, фанати "матрацників" виступили проти підписання 5-разового володаря Золотого м'яча.

Перехід Роналду до Наполі також практично неможливий.