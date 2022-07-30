Англія

Ліам Ділеп може відправитися в оренду.

Раніше з'явилася інформація, що Манчестер Сіті відхилив пропозицію Саутгемптона щодо 19-рінчого нападника Ліама Делапа. Як повідомляє Фабріціо Романо, серед претендентів на футболіста з'явився ще один клуб — Сток Сіті, який зараз виступає у Чемпіоншипі.

Цікаво, що з 2007-го по 2013-й роки за "гончарів" виступав батько Ліама — Рорі. Фланговий оборонець запам'ятався любителям футболу довгими вкиданнями з-за бокової.

Романо пише, що також Сіті відхилив пропозицію Ньюкасла. Зі Стоком тривають перемовини, "містяни" готові віддати свого таланта лише в оренду.