Наступна ціль — конкурент Зінченка.
Келвін Філліпс, Getty Images
01 липня 2022, 11:39
Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, Манчестер Сіті підготував усі папери для підписання захисника Лідса та збірної Англії Келвіна Філліпса. Вже назабаром футболіст пройде медогляд і підпише контракт із клубом.
Також цікаво, що наступною ціллю "містян" є іспанський лівий бек Брайтона Марк Кукурелья — конкурент нашого Олександр Зінченка.
Нагадаємо, що фінансові вимоги "Зіни" не може задовольнити екс-клуб Андрія Ярмоленка.