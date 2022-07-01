Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, Манчестер Сіті підготував усі папери для підписання захисника Лідса та збірної Англії Келвіна Філліпса. Вже назабаром футболіст пройде медогляд і підпише контракт із клубом. 

Також цікаво, що наступною ціллю "містян" є іспанський лівий бек Брайтона Марк Кукурелья — конкурент нашого Олександр Зінченка.  

Нагадаємо, що фінансові вимоги "Зіни" не може задовольнити екс-клуб Андрія Ярмоленка.