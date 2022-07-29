Англія

Новачок "канонірів" попрощався зі своїми колишніми партнерами по команді в Манчестер Сіті.

Універсал збірної України Олександр Зінченко емоційно попрощався зі своїми колишніми партнерами по команді Манчестер Сіті перед переходом до Арсеналу.

"Перш за все, я хотів би подякувати вам, Містере (Хосеп Гвардіола — прим.), і вашому фантастичному штабу за таку чудову можливість бути маленькою частиною такого неймовірного клубу. Я навіть і мріяти не міг, що одного дня стану гравцем Манчестер Сіті, а моїм тренером буде Гвардіола. Це було неможливо навіть уявити. Це величезний привілей. Щодня я чогось навчався у всіх вас.

Я спробую коротко, тому що не хочу забирати ваш час і просто хочу, щоб ви насолоджувались цією вечерею, тому що ви на неї заслужили. Я можу перелічити всіх, кому я вдячний, весь персонал. Але ви і так знаєте, як я вас всіх люблю. Тому мій телефон для вас буде завжди ввімкнений, 24/7.

Єдина річ, яку я хотів би сказати вам усім, це те, щоб ви продовжували залишатися тими, хто ви є наразі, продовжували й надалі робити те, що ви робите. І ви обов'язково досягнете того, про що ви мрієте. Всі ви фантастичні люди. Дякую богу, що знаю вас усіх особисто. І, звичайно ж, я вас усіх дуже люблю. Ви завжди будете у моєму серці.

Вибачте, я не можу стримати сліз, тому що це йде зсередини. Я не був готовий до цього дня. Але це життя, і воно продовжується. Хочу ще раз наголосити, що вдячний вам всім за те, що ви зробили для мене та для моєї родини за весь цей неймовірний час. Спасибі вам велике", — сказав Зінченко в інтерв'ю YouTube-каналу Влади Седан.

Раніше Зінченко прокоментував свій трансфер із Манчестер Сіті до Арсеналу.