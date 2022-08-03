25-річний футболіст перебрався з Манчестер Сіті в Арсенал.
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО (ПРАВОРУЧ) У МАТЧІ З ЧЕЛСІ, GETTY IMAGES
03 серпня 2022, 19:37
Універсал збірної України Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної літніх трансферів за версіями експертів Sky Sports та ESPN.
Нагадаємо, цього літа 25-річний українець перебрався з Манчестер Сіті до лондонського Арсеналу за 32 мільйони фунтів стерлінгів.
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Список найкращих підписів складали Джеймс Олкотт із ESPN, представник Sky Arts Семь Обасакі та репортер Sky Sports Майкл Брідж.
Символічна збірна трансферів АПЛ:
Воротар: Нік Поуп (Ньюкасл).
Захисники: Джед Спенс (Тоттенгем), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Каліду Кулібалі (Челсі), Олександр Зінченко (Арсенал).
Півзахисники: Філіппе Коутіньо (Астон Вілла), Келвін Філліпс (Манчестер Сіті), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед).
Нападники: Габріел Жезус (Арсенал), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Рахім Стерлінг (Челсі).
Раніше повідомлялося, що АПЛ планує публікувати переговори суддів із VAR після матчів.