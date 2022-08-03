Англія

25-річний футболіст перебрався з Манчестер Сіті в Арсенал.

ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО (ПРАВОРУЧ) У МАТЧІ З ЧЕЛСІ, GETTY IMAGES

ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО (ПРАВОРУЧ) У МАТЧІ З ЧЕЛСІ, GETTY IMAGES

Універсал збірної України Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної літніх трансферів за версіями експертів Sky Sports та ESPN.

Нагадаємо, цього літа 25-річний українець перебрався з Манчестер Сіті до лондонського Арсеналу за 32 мільйони фунтів стерлінгів.

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Список найкращих підписів складали Джеймс Олкотт із ESPN, представник Sky Arts Семь Обасакі та репортер Sky Sports Майкл Брідж.

💰 Summer transfers XI



⚪️ Djed Spence

🔵 Koulibaly

🔴 Zinchenko

🔴 Lisandro Martinez

🔴 Gabriel Jesus



Selected by @jamesallcott, @_SamObaseki & @MichaelBridge_ pic.twitter.com/a8pqpErsC6 — Football Daily (@footballdaily) August 3, 2022

Символічна збірна трансферів АПЛ:

Воротар: Нік Поуп (Ньюкасл).

Захисники: Джед Спенс (Тоттенгем), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Каліду Кулібалі (Челсі), Олександр Зінченко (Арсенал).

Півзахисники: Філіппе Коутіньо (Астон Вілла), Келвін Філліпс (Манчестер Сіті), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед).

Нападники: Габріел Жезус (Арсенал), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Рахім Стерлінг (Челсі).

Раніше повідомлялося, що АПЛ планує публікувати переговори суддів із VAR після матчів.