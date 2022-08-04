Англія

Захисник не приєднається до Барселони.

Сезар Аспілікуета не перейде до Барселони і підпише новий контракт із Челсі до літа 2024-го року, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Журналіст пише, що вагому роль у цьому рішенні зіграло бажання Томаса Тухеля зберегти 32-річного іспанця у своїй команді.

Нагадаємо, раніше футболіст був упевенений у своєму переході до каталонського гранда.

Також зазначимо, що Барселоні не вистачить активації трьох важелів для реєстрації всіх новачків.