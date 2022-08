Декілька годин тому інсайдер та журналіст Фабріціо Романо заявив про домовленість між Брайтоном та Челсі про перехід Марка Кукурельї.

Однак Брайтон у своєму офіційному Twitter-акаунті назвав це лише чутками та спростував інформацію.

"Всупереч неточним повідомленням численних ЗМІ цього вечора, жодної угоди з жодним клубом про продаж Марка Кукурельї не було досягнуто", — гласить заява клубу.

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.



Contrary to inaccurate reports from numerous media outlets this evening, no agreement has been reached with any club to sell Marc Cucurella.