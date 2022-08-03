Клуб спростував інформацію Романо.
Марк Кукурелья, Getty Images
03 серпня 2022, 23:10
Декілька годин тому інсайдер та журналіст Фабріціо Романо заявив про домовленість між Брайтоном та Челсі про перехід Марка Кукурельї.
Однак Брайтон у своєму офіційному Twitter-акаунті назвав це лише чутками та спростував інформацію.
"Всупереч неточним повідомленням численних ЗМІ цього вечора, жодної угоди з жодним клубом про продаж Марка Кукурельї не було досягнуто", — гласить заява клубу.
Також Романо писав про перехід центрального захисника Челсі Леві Колвілла у Брайтон. "Чайки" цю інформацію не спростовували.