Англія

Діоп приєднається до новачка АПЛ.

Ісса Діоп у вівторок зранку пройде медичне обстеження у Фулгемі, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Підписання контракту з 25-річним французом заплановане на другу половину цього ж дня. Угода буде розрахована на 6 років.

"Коттеджери" заплатять Вест Гему 15 мільйонів фунтів.

У минулому сезоні Діоп провів 24 матчі у всіх турнірах, забив 1 м'яч та віддав 2 гольові передачі. У першому турі нового чемпіонату проти Ман Сіті Ісса не грав.

Раніше з'явилася інформація, що Моєс заблокував перехід Діопа до Фулгема.