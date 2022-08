Тоттенгем Хотспур повідомив у Twitter, що Джермейн Дефо повертається у команду.

Легенда англійського футболу буде працювати у структурі "шпор" в якості члена тренерського штабу у клубній академії, а також посла ТХ.

We are delighted to announce that Jermain Defoe has returned to the Club as a member of our Academy coaching staff and Club Ambassador.



Welcome back, @IAmJermainDefoe 💙