Англія

Англійська легенда буде працювати у структурі лондонського клубу.

Тоттенгем Хотспур повідомив у Twitter, що Джермейн Дефо повертається у команду.

Легенда англійського футболу буде працювати у структурі "шпор" в якості члена тренерського штабу у клубній академії, а також посла ТХ.

We are delighted to announce that Jermain Defoe has returned to the Club as a member of our Academy coaching staff and Club Ambassador.



Welcome back, @IAmJermainDefoe 💙 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 12, 2022

Нагадаємо, що свого часу Дефо провів 10 сезонів у Північному Лондоні, забивши 143 м'ячі у 361 матчі за Тоттенгем. Разом із командою він також завоював Кубок Ліги (так-так, той самий останній трофей "шпор") у 2008 році, хоча й більше формально.

Потім був період у Торонто, Сандерленді, Борнмуті та Рейнджерс.