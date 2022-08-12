Англійська легенда буде працювати у структурі лондонського клубу.
Джермейн Дефо
12 серпня 2022, 10:30
Тоттенгем Хотспур повідомив у Twitter, що Джермейн Дефо повертається у команду.
Легенда англійського футболу буде працювати у структурі "шпор" в якості члена тренерського штабу у клубній академії, а також посла ТХ.
Нагадаємо, що свого часу Дефо провів 10 сезонів у Північному Лондоні, забивши 143 м'ячі у 361 матчі за Тоттенгем. Разом із командою він також завоював Кубок Ліги (так-так, той самий останній трофей "шпор") у 2008 році, хоча й більше формально.
Потім був період у Торонто, Сандерленді, Борнмуті та Рейнджерс.