Тоттенгем Хотспур повідомив у Twitter, що Джермейн Дефо повертається у команду. 

Легенда англійського футболу буде працювати у структурі "шпор" в якості члена тренерського штабу у клубній академії, а також посла ТХ. 

Нагадаємо, що свого часу Дефо провів 10 сезонів у Північному Лондоні, забивши 143 м'ячі у 361 матчі за Тоттенгем. Разом із командою він також завоював Кубок Ліги (так-так, той самий останній трофей "шпор") у 2008 році, хоча й більше формально. 

Потім був період у Торонто, Сандерленді, Борнмуті та Рейнджерс. 