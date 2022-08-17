Англія

Поліція провела розслідування та винесла португальцю попередження.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду отримав попередження від поліції після того, як розбив телефон хлопчика, який страждає на аутизм. Про це повідомляє Sky Sports.

Нагадаємо, після поразки від Евертона в матчі АПЛ португалець ударив по руці 14-річного Джейкоба Хардінга, через що його телефон впав і розбився. Трохи пізніше Роналду вибачився у своєму Instagram.

Проте поліція зайнялася розслідуванням цього інциденту. Роналду добровільно допитали співробітники поліції.

"Ми можемо підтвердити, що 37-річний чоловік добровільно був присутній і був допитаний у зв'язку зі звинуваченнями у нападі та заподіянні збитків. Звинувачення пов'язане з інцидентом після футбольного матчу Евертон — Манчестер Юнайтед на стадіоні Гудісон-парк у суботу, 9 квітня. Справа була вирішена шляхом умовного попередження. Справа закрита", — сказано у заяві поліції Мерсисайда.

Раніше Роналду прокоментував чутки, які останнім часом пов'язували його із переходом у різні команди.