Поліція провела розслідування та винесла португальцю попередження.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
17 серпня 2022, 19:25
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду отримав попередження від поліції після того, як розбив телефон хлопчика, який страждає на аутизм. Про це повідомляє Sky Sports.
Нагадаємо, після поразки від Евертона в матчі АПЛ португалець ударив по руці 14-річного Джейкоба Хардінга, через що його телефон впав і розбився. Трохи пізніше Роналду вибачився у своєму Instagram.
Проте поліція зайнялася розслідуванням цього інциденту. Роналду добровільно допитали співробітники поліції.
"Ми можемо підтвердити, що 37-річний чоловік добровільно був присутній і був допитаний у зв'язку зі звинуваченнями у нападі та заподіянні збитків. Звинувачення пов'язане з інцидентом після футбольного матчу Евертон — Манчестер Юнайтед на стадіоні Гудісон-парк у суботу, 9 квітня. Справа була вирішена шляхом умовного попередження. Справа закрита", — сказано у заяві поліції Мерсисайда.
Раніше Роналду прокоментував чутки, які останнім часом пов'язували його із переходом у різні команди.