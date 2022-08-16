Англія

Проте португалець воліє залишити клуб.

Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо розповів останні новини з трансферної епопеї Кріштіану Роналду.

"Жорже Мендеш (агент Роналду — прим.) все ще працює над пошуком рішення, можливого трансферу в останню хвилину, як і сталося рік тому. Пріоритетом Роналду завжди було залишити МЮ цього літа.

Манчестер Юнайтед наполягає, що він не продається — Жорже Мендеш шукає варіанти" — підсумував журналіст.

Нагадаємо, головний тренер "манкуніанців" Ерік Тен Гаг готовий відпустити зіркового 37-річного португальця.